Büyük buluşma: 26. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) dağıtıldı
Hollywood'un yıldızları dün gece Los Angeles'taki Shrine Oditoryum'da bir araya gelip Oscar provası yaptı. Ödül dağılımında çok büyük sürprizler olmasa da gecede konuşulan konular çoktu. Boşanmaları olay olan Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın Altın Küre ödül töreninden sonra tekrar aynı ortamda bulunması, Scarlett Johansson'un iddialı kıyafeti, Çirkin Betty dizisiyle tanınan America Ferrera'nın karnı burnunda kırmısı halıya çıkması gibi.
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Elbette törenin kırmızı halısında da şıklık yarışı yaşandı. İşte 26. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
BACKGRID USA, AP, AFP, REUTERS
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Dakota Fanning
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Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas
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Catherine Zeta Jones, törenden bir gün önce Instagram takipçilerinden bu yıl ne renk kıyafet giyeceğini tahmin etmelerini istemişti.
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Jennifer Lopez
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Lopez her zamanki aşırı iddialı tarzının biraz dışında kaldı daha sade bir şıklık benimsedi.
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Çirkin Betty dizisinin yıldızı America Ferrera karnı burnunda kırmızı halıya çıktı.
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Jennifer Garner
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Jennifer Aniston, Altın Küre'de olduğu gibi yine ödülle döndü.
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Aniston bir kez daha eski eşi Brad Pitt ile aynı törende bulundu.
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Scarlett Johansson ve nişanlısı Colin Jost.
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Güzel oyuncu dövmelerini gözler önüne seren bir kıyafet giydi.
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Nicole Kidman
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Laura Dern
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Margot Rabbie
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Michelle Williams da geceden ödülle döndü.
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Williams törene nişanlısı Thomas Kail ile katıldı.
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Nick Jonas ve Sophie Turner
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Turner pembe kıyafetiyle törene katıldı.
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Reese Witherspoon
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Renee Zellweger geceden bir ödülle döndü.
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Charlize Theron
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Theron ve Brad Pitt
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Zoe Kravitz
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Theron sade bir şıklık sergiledi.
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Scarlett Johansson ve kendisinin de rol aldığı Jojo Rabbit filminin yönetmeni Taika Waititi
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Jennifer Lopez ve Renee Zellweager'ın kırmızı halı sohbeti.