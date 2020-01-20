Magazin Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 09:52 , / 20 Ocak 2020 - 09:52

Büyük buluşma: 26. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) dağıtıldı

Hollywood'un yıldızları dün gece Los Angeles'taki Shrine Oditoryum'da bir araya gelip Oscar provası yaptı. Ödül dağılımında çok büyük sürprizler olmasa da gecede konuşulan konular çoktu. Boşanmaları olay olan Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın Altın Küre ödül töreninden sonra tekrar aynı ortamda bulunması, Scarlett Johansson'un iddialı kıyafeti, Çirkin Betty dizisiyle tanınan America Ferrera'nın karnı burnunda kırmısı halıya çıkması gibi.