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Büyük beden model kilolarÄ±nÄ± eleÅŸtirenlere böyle yanÄ±t verdi: Günde iki saat spor yapÄ±yorum!

Son dÃ¶nemin en gÃ¶zde bÃ¼yÃ¼k beden modellerinden Tess Holliday, fazla kilolarÄ± yÃ¼zÃ¼nden kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnek olduÄŸunu ve insanlarÄ± saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenmeye Ã¶zendirdiÄŸini sÃ¶yleyenlere spor salonundan yanÄ±t verdi.

HÃ¼rriyet Haber
09.03.2019 - 13:29 | Son GÃ¼ncelleme:
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BÃ¼yÃ¼k beden model kilolarÄ±nÄ± eleÅŸtirenlere bÃ¶yle yanÄ±t verdi: GÃ¼nde iki saat spor yapÄ±yorumNext

33 yaÅŸÄ±ndaki Holliday, Instagram sayfasÄ±nda spor yaparken Ã§ekilen bir videosunu paylaÅŸtÄ±.

INSTAGRAM

Etiketler: Nick Holliday , massy arias
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