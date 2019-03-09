Haberler >Kelebek >Magazin>Büyük beden model kilolarÄ±nÄ± eleÅŸtirenlere böyle yanÄ±t verdi: Günde iki saat spor yapÄ±yorum!
Büyük beden model kilolarÄ±nÄ± eleÅŸtirenlere böyle yanÄ±t verdi: Günde iki saat spor yapÄ±yorum!
Son dÃ¶nemin en gÃ¶zde bÃ¼yÃ¼k beden modellerinden Tess Holliday, fazla kilolarÄ± yÃ¼zÃ¼nden kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnek olduÄŸunu ve insanlarÄ± saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenmeye Ã¶zendirdiÄŸini sÃ¶yleyenlere spor salonundan yanÄ±t verdi.
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