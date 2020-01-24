Büyüdü, Türkiye'nin en güzeli oldu... Onu tanıyabildiniz mi?

Oğuz Yenihayat ile İstanbul Turu | Galaxy Note10+ | Chaby Han, Kerim Savaş Sarı, Bahar Akıncı Oğuz Yenihayat hem İstanbul'un lezzetlerini hem de tarihi yerlerini gün yüzüne çıkarmak için Kerim Savaş Sarı, Chaby Han ve Bahar Akıncı'yı yanına alarak İstanbul'un büyülü yerlerinde bir lezzet turuna çıktı. Bu lezzet turu boyunca Oğuz Yenihayat ile birlikte yola çıkan 3 isim Galaxy Note10+'ın da yeni özelliklerini keşfetti. Canlı odak çekim modu özelliğini ve ultra geniş açı çekim modu sayesinde Kerim Savaş Sarı ile yediği tatlıları ve yemekleri rahatça fotoğrafladı. Yenilenen S Pen ve AR Emoji özelliğini Chaby ve Kerim Savaş Sarı üzerinde deneyimledi. Ortaya çok eğlenceli kareler çıktı. Galaxy Note10+ kamerasının video performansını da Bahar Akıncı ile birlikte Kuzguncuk sokaklarında deneyen Oğuz Yenihayat süper dengeli çekim özelliğinin yanı sıra, canlı odak video çekim özelliğiyle içerik çekmenin işini inanılmaz kolaylaştırdığını söyledi. (Sponsorlu içerik)Tüm bunları, üç farklı renk seçeneğini, tasarımını, kendine has filtrelerini, sese odaklanan mikrofon özelliğini, çoklu kamera sistemini, uzun saatler dayanıklı bataryaya sahip Galaxy Note10 serisi ile yaptılar. Eğer siz de Galaxy Note10 serisi ile neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız linke tıklayın:https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-note10/