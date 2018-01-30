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    Bütün birikimini torununa bırakacak

    Çocukluğundan beri ‘biriktirme’ merakı olan Ünal Çınar, İtalya, Almanya ve Fransa’nın aralarında bulunduğu farklı ülkelerden çeşitli dönemlerde kullanılan kolonyaların şişelerini biriktirdi. Çınar, 10 yıl önce başladığı kolonya şişesi koleksiyonunda 350 şişeye ulaştı.

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:
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    Bütün birikimini torununa bırakacakNext

    60 yaşındaki emekli elektronik mühendisi Ünal Çınar, 10 yaşından beri çevresinde gördüğü çeşitli objelerden koleksiyonlar oluşturdu.

    Etiketler: avrupadan haberler

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