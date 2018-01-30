Bütün birikimini torununa bırakacak

Çocukluğundan beri ‘biriktirme’ merakı olan Ünal Çınar, İtalya, Almanya ve Fransa’nın aralarında bulunduğu farklı ülkelerden çeşitli dönemlerde kullanılan kolonyaların şişelerini biriktirdi. Çınar, 10 yıl önce başladığı kolonya şişesi koleksiyonunda 350 şişeye ulaştı.
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