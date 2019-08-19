Bütün baskılara inat: Vücudundaki "kusurları" sosyal medyadan sergiledi
İlk kez anne olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarını bir türlü verememesi Türkiye'de gündem yarattı. Ancak kilometrelerce ötede gösteri dünyasının bir başka yıldızı kadın ünlülerin üzerindeki bu kilo baskısına meydan okuyan davranışlarını sürdürüyor.
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