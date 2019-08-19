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Bütün baskılara inat: Vücudundaki "kusurları" sosyal medyadan sergiledi

İlk kez anne olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarını bir türlü verememesi Türkiye'de gündem yarattı. Ancak kilometrelerce ötede gösteri dünyasının bir başka yıldızı kadın ünlülerin üzerindeki bu kilo baskısına meydan okuyan davranışlarını sürdürüyor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM 

Hürriyet Haber
19.08.2019 - 10:15 | Son Güncelleme:
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Bütün baskılara inat: Vücudundaki kusurları sosyal medyadan sergilediNext

Bir süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu sosyal medya üzerinden açıklayan Ashley Graham, son olarak takipçileriyle vücudundaki çatlakları paylaştı.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM

Etiketler: ashley graham , justin ervin , sports illustrated

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