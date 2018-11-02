Buse Narcı eliyle yüzünü kapattı ama... Dikkat çeken detay!
Yıldız Tilbe’nin Vadistanbul Jolly Joker’deki konserine Buse Narcı, iş insanı Azizhan Kaya ile geldi. Oyuncu, “Yeni bir ilişki mi?” sorusuna “Henüz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz” sözleri ile yanıt verdi.
Yıldız Tilbe’nin Vadistanbul Jolly Joker’deki konserine Buse Narcı, iş insanı Azizhan Kaya ile geldi. Oyuncu, “Yeni bir ilişki mi?” sorusuna “Henüz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz” sözleri ile yanıt verdi.
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