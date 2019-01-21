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Buruşuk Düşes!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın zaman zaman "buruşuk Düşes" diye anıldığını biliyor musunuz?

BACKGRID UK, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
21.01.2019 - 13:17 | Son Güncelleme:
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Buruşuk DüşesNext

Ama elbette bunun nedeni Düşes'in fiziksel görüntüsü değil. Çünkü 37 yaşındaki Düşes, hem formuna çok dikkat ediyor hem de cilt bakımına. Üstelik, annesinden aldığı genetik özellikleri nedeniyle cildinin kırışması için de epey zaman var.

BACKGRID UK, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOS

Etiketler: kate middleton , prens harry

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