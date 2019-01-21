Buruşuk Düşes!

Ama elbette bunun nedeni Düşes'in fiziksel görüntüsü değil. Çünkü 37 yaşındaki Düşes, hem formuna çok dikkat ediyor hem de cilt bakımına. Üstelik, annesinden aldığı genetik özellikleri nedeniyle cildinin kırışması için de epey zaman var.
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