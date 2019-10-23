Haberler >Gündem>Bursa'daki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi
Bursa'daki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi
Bursa Valiliği, Cenup Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, deredeki su ve balıklardan alınan numunelerin incelendiği, derede kimyasal atık tespit edilmediği, su seviyesinin düşük ve yosunlu olduğu bildirildi.
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