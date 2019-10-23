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    Haberler >Gündem>Bursa'daki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi

    Bursa'daki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi

    Bursa Valiliği, Cenup Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, deredeki su ve balıklardan alınan numunelerin incelendiği, derede kimyasal atık tespit edilmediği, su seviyesinin düşük ve yosunlu olduğu bildirildi.

    DHA
    23.10.2019 - 17:20 |Son Güncelleme:
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    Bursadaki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldiNext

    Etiketler: haber , gündem , son dakika haberler
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