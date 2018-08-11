Bursa'da yangın

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde orman yangını çıktı. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale ediliyor. Yangını şüpheli bulduğunu söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi.
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