Bursa'da hangi okullar yıkılacak? İşte yıkım kararı verilen okulların listesi

VALİLİK AÇIKLAMASI “Türkiye, depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunmaktadır.Bizlerin önceliği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliğidir. Öğrencilerimizin güvenli ortamlarda en sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri bizim olmazsa olmazımızdır.



Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde “deprem tahkik raporları” sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır. Bu kararın, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınmış olup;



Bu kapsamda 24 eğitim binamız hakkında yıkım kararı alınmıştır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarından dokuzu (9) aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 15 okulumuzda ise, öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir.



03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyılda eğitim öğretimin aksamaması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmış olup, Pazartesi (03.02.2020) ilgili okullardaki idarecilerimiz öğrencilerimize gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır. Boşaltılacak binalar ve öğrencilerin eğitim göreceği okulların listesi ektedir.



Bu vesile ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”