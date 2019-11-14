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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
14 Kasım 2019 - 14:48,

Burcu Esmersoy: Sevgilimle tartışınca ya benim telefonum kırılır ya da onun!

Burcu Esmersoy, Youtube!'da yayınlanan 'İbrahim Sekim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

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Burcu Esmersoy, merak edilenleri anlattı...

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* Spor benim meraklı olduğum bir konu değildi. Zorla ittirildim ama yaptığım dönemde iyi yaptığımı düşünüyorum.

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* Reklam ajansında çalışan arkadaşlarım vardı. Bana 'Burcu ajansa gelmek ister misin? Reklamlarda oynarsın, harçlığını çıkarırsın' dediler. 'Tamam' dedim. Ajansa götürdüler beni. O gün güzellik yarışması seçmeleri vardı. Ajansın sahibi 'seni yarışmaya katalım mı?' dedi. Çok net hatırlıyorum 'Benim ailem hayatta izin vermez' dedim. O dönem dedem ve babaannem ile birlikte yaşıyordum. Gerçekten de izin vermediler. Olay anneme gitti. 'Tamam' dedi. Yarışmada 4. oldum. Japonya'ya gittim. Orada da 'dostluk güzeli' oldum. 'Bu kız güzel değil ama en azından tatlı' demek gibi bir şey.

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* Güzelik ve bakım için çok fazla para harcamıyorum.

* Kabul ettiğim bir iş için 'Allah kahretsin ben bunu neden kabul ettim' dediğim oldu.

5Azeri kız Günelin klibinde oynadım, beni yıllarca Didem sandılar...

Azeri kız Günel'in klibinde oynadım, beni yıllarca 'Didem' sandılar...

* İstanbul Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği'nde okuyordum ve kendi harçlığımı kendim kazanıyorum. Çok yakın bir arkadaşım var. İbrahim Tatlıses'in de halkla ilişkiler işlerini yapıyor. Panik içinde beni aradı. "Burcu ben mahvoldum. Ayarladığımız model gelmedi, gelemedi. İbrahim Bey kayda başlayacak. Bir kız bulmam lazım, ne olur gel" dedi. Teklif ettiği para okulu neredeyse 6 aylık taksitini ödüyor. "Tabii ki' dedi. İnsan şey diye düşünüyor çünkü "Ne kadar izlenebilir ki bu?" Sonra gittim ve böyle bir klipte rol almış oldum. Değişik bir hatıra oldu, ne diyeyim ki?

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* Alt 4 dişim çok yamuktu. 2 tanesi birbirinin üstüne binmişti. Ben artık onlara photoshop yapmaktan bıktım. Doktora gidip düzelttirdim. Onların dışında yüzümde bir estetik müdahale yok.

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* İlişkilerde yaşadığım tartışmalar genellikle telefon yüzünden oluyor. Tartışmanın sonunda o telefon kırılıyor. Ya benimki, ya karşımdakininki...

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* Bugüne kadar yaptığım işler arasında en çok yapımcılığı ve sunuculuğu sevdim. 20-25 seneyi geride bıraktım. Televizyon konusunda her şeyi bildiğimi biliyorum. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Ekran önünde olmadığım zamanlarda arkada yapımcı yada montajcı olarak bile çalışabileceğimi bildiğim için rahatlığım var.

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