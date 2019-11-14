Burcu Esmersoy: Sevgilimle tartışınca ya benim telefonum kırılır ya da onun!

KONYA'da bankadan çektiği 50 bin lirayı aracının torpido gözüne koyan Barış Çanlıdağ, sigara almak için bir büfeye girdi. Çanlıdağ'ı takip eden bir kişi, parayı alıp, kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Cilt lekeleri, cildin bazı alanlarında normalden daha fazla melanin üretilmesi sonucu oluşurlar. Melanin gözlere, cilde ve saça renk veren pigmenttir. Ciltteki koyu alanlar sağlık açısından çoğu zaman bir risk oluşturmasa da kozmetik nedenlerden dolayı can sıkan bir duruma dönüşebiliyor. Medikal Estetik Hekimi Dr.Metehan Özgür konu hakkında bilgiler verdi.