Burcu Esmersoy'dan Berrak Tüzünataç yorumu

“Konunun benimle alakası yok” diyen ünlü sunucu, olaya açıklık getirdi: “Birisi, Berk’in adıyla sahte hesap açmış, onun takip ettiği kızlara yürümüş. Birkaç kişi cevap vermiş. Ama hesabı açan kişinin İngilizcesi kötüymüş. Yazıştığı kızlar şüphelenerek Berk’e sormuşlar ‘Bu sen misin?’ diye, oradan ortaya çıkmış mevzu. Olay kulaktan kulağa yayılırken değiştirilmiş, benim sahte hesap açtığım söylenmiş. Öyle bir durum yok.”