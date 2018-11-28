Burçin Terzioğlu, eski aşkını sildi!

Poyraz Karayel dizisinde başlayan aşklarını geçtiğimiz günlerde noktalayan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Terzioğlu, eski sevgilisine ait bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
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