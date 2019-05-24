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Buraya gelen herkes bir gün bu kapÄ±dan geçecek

ArtÄ±k bu yÄ±l iÃ§in veda etmeye hazÄ±rlanan 72'nci Cannes Film Festivali'den geriye birÃ§ok tatlÄ± anÄ± kalacak. Hem festivali izleyenler iÃ§in hem de konuklar iÃ§in.

BACKGRID UK

HÃ¼rriyet Haber
24.05.2019 - 14:49 | Son GÃ¼ncelleme:
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Buraya gelen herkes bir gÃ¼n bu kapÄ±dan geÃ§ecekNext

Festivalin en kalabalÄ±k ve hiÃ§ boÅŸ kalmayan mekanlarÄ±ndan biri galalarÄ±n, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± geÃ§idinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festival sarayÄ±. Bir baÅŸka mekan daha var ki orasÄ± da en festival sarayÄ± ile yarÄ±ÅŸabilecek durumda bu aÃ§Ä±dan.

1920'lerden itibaren Ã¼nlÃ¼lerin uÄŸrak noktasÄ± olan tarihi bir binada bulunan Hotel Martinez...

BACKGRID UK, DEPO PHOTOSÂ 

Etiketler: cannes 2019 , cannes

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