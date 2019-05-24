Festivalin en kalabalÄ±k ve hiÃ§ boÅŸ kalmayan mekanlarÄ±ndan biri galalarÄ±n, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± geÃ§idinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festival sarayÄ±. Bir baÅŸka mekan daha var ki orasÄ± da en festival sarayÄ± ile yarÄ±ÅŸabilecek durumda bu aÃ§Ä±dan.
1920'lerden itibaren Ã¼nlÃ¼lerin uÄŸrak noktasÄ± olan tarihi bir binada bulunan Hotel Martinez...
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