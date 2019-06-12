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Burası Nevşehir! Evin altına 20 metrelik tünel kazmışlar...
Nevşehir'de evin altında define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı. Evin altında 20 metrelik tünel bulunurken, şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. 3 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.
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