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    Haberler >Gündem>Burası Nevşehir! Evin altına 20 metrelik tünel kazmışlar...

    Burası Nevşehir! Evin altına 20 metrelik tünel kazmışlar...

    Nevşehir'de evin altında define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı. Evin altında 20 metrelik tünel bulunurken, şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. 3 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.

    DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
    12.06.2019 - 19:08 | Son Güncelleme:
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    Burası Nevşehir Evin altına 20 metrelik tünel kazmışlar...Next

    Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesi Aşağı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde kaçak kazı yapıldığı ihbari üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Etiketler: ev , son dakika haberler

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