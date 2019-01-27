Burası İstanbul... İlk ürünleri verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin milli tarıma destek ve tarımsal üretimin artması amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği kapsamında kurduğu topraksız tarım serası, ilk ürünlerini vermeye başladı.
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