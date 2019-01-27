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    Burası İstanbul... İlk ürünleri verdi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin milli tarıma destek ve tarımsal üretimin artması amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği kapsamında kurduğu topraksız tarım serası, ilk ürünlerini vermeye başladı.

    AA
    27.01.2019 - 12:40 | Son Güncelleme:
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    Burası İstanbul... İlk ürünleri verdiNext

    Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 2017'de "Topraksız Tarım Araştırma ve Uygulama Serası" protokolü imzalandı.

    Etiketler: sera , son dakika , haberler
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