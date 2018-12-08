Burası ikimize dar gelir, zaten benim karımı da istemedin sen!
"Üzerinde güneş batmayan ülke" beklenmedik bir "kardeş çatışmasına" sahne oluyor... İngiliz basınında yer alan iddialara göre kraliyet ailesinde iki prens ve eşleri arasında yaşanan gerilim sanıldığından daha derin.
Prens William, eşi Kate Middleton ve küçük kardeşi Prens Harry, uzun süredir iyi geçiniyorlardı. En azından çevreye verdikleri izlenim o yöndeydi. Ama Prens Harry'nin ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenmesiyle işler değişmeye başladı.
Yakında bir bebek sahibi olmaya hazırlanan Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kensington Sarayı'ndan ayrılıp Kraliçe tarafından hediye ediyen Frogmare'a taşınma kararı "iki kardeş yollarını ayırıyor" yorumlarına yol açmıştı.
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