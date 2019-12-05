Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Buraları topla Kate! Kraliçe'den Kate Middleton'a yeni görev
İngiliz kraliyet ailesine sonradan katıldığı halde en çok sevilen üye olarak anılan Kate Middleton'a Kralie 2. Elizabeth tarafından yeni bir görev verildi.
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Üç çocuk annesi Kate Middleton tam 65 yıldır Kraliçe'nin yönetiminde olan bir yardım vakfının yeni patronu oldu.
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Middleton bu göreve daha yeni atandı ve bu durum hayranları arasında da heyecan yarattı.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in kendi yerine Family Action adlı vakfa patron olarak atadığı Middleton bu gelişmenin ardından ilk ziyaretini de dün gerçekleştirdi.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton, ziyareti sırasında çocuklarla Noel ağacı süsledi. Vakıf görevlileriyle ve ebeveynlerle sohbet etti.
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Bu gelişme de Düşes'in hayranlarını son derece mutlu etti. Birçok kişi; 18 ay sonra emekliye ayrılacağı konuşulan Kraliçe'nin bazı önemli görevlerini yavaş yavaş Middleton'a devretmesinin önemli bir gelişme olduğunu savundu.
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Kraliçe 2. Elizabeth, 1869'da kurulan vakfın yönetimini Kraliçe Mary'den 1953 yılında devralmıştı. Şimdi de torununun eşi Middleton'a devretti.
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Bazı kişiler de bu gelimeyi Prens Andrew skandalından sonra kraliyet ailesinin üzerinde dolaşan kara bulutların dağıtılması için bir hamle olarak nitelendirdi.
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Bir yandan Andrew'un taciz skandalı, diğer yandan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın sergilediği tartışmalı tavırlar ve basınla yaşadıkları gerilim nedeniyle kraliyet ailesine yönelik eleştiriler ve antipati de yükselmeye başlamıştı.
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Kate Middleton'ın ise bir önceki gece NATO zirvesindeki ev sahipliği sonra da bu patronluğuna yeni atandığı vakfı ziyareti, aileye yönelik azalan sempatiyi yeniden yükselişe geçirme faaliyeti olarak nitelendirildi.
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2011 yılında geleceğin kralı Prens Wililam ile evlenen Kate Middleton, ailenin en az sorun çıkaran üyesi olarak biliniyor.