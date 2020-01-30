Buralarda oturana talih kuşu vurdu! İşte en çok değerlenen yerler

Geçen yıl 2018'e göre ortalama konut değerinin en fazla arttığı ilçe yüzde 39 İzmir Bergama olurken, Bergama'yı yüzde 36 ile Silivri, yüzde 30 ile Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer, yüzde 25 ile İzmir Selçuk ve İstanbul Çatalca takip etti.