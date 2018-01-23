Buralarda döner yemediyseniz, döner yedim demeyin

İstanbul'da döner yiyebileceğiniz yer çok ama dönerin iyisini yiyebileceğiniz yerler parmakla gösteriliyor. İşte hem restoranlar hem de büfeler ve esnaf lokantaları arasında en iyi döneri yiyebileceğiniz adresler...
Döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Ancak herkesin döner tercihi de farklı. Yağlı ya da yağsız; pilav üstü, dürüm ya da pide arası; yanında patatesle, ayranla ya da tek başına... Herkesin döner tercihi farklı olduğu için dönerini beğendiği adres de farklı oluyor. Sizin için İstanbul'un en lezzetli dönerlerini derledik…
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