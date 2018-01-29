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Burak'ı zirveden indirdi! Nusret'in zaferi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Nusret Gökçe, 10 milyonu aşkın takipçisi olan Burak Özçivit'i geçerek en çok takipçisi olan Türk oldu.

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:
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Burakı zirveden indirdi Nusretin zaferiNext

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Nusret Gökçe, 10 milyonu aşkın takipçisi olan Burak Özçivit'i geçerek en çok takipçisi olan Türk oldu.

New York'ta yeni mekanını açan Nusret, geçtiğimiz hafta ABD basınına konu olmuş ve restoranındaki fiyatları uzun süre konuşulmuştu. Nusret, iş hayatı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Etiketler: ınstagram

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