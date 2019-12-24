Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı! Partide dikkat çeken detay...

Başrolünü paylaştığı ‘Biz Böyleyiz’ filmindeki partneri; Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum ve Meriç Aral’ın da olduğu kutlamaya katılar arasında senarist Ece Yörenç, Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz de vardı.
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Özge Özpirinçci partide coştu, hem şarkı söyledi, hem dans etti.
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36. yaşına basan Burak Yamantürk sosyal medya hesabından geceye katılanlara teşekkür etti.
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Özge Özpirinçci Burak Yamantürk’e olan aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etti;
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Yılın en sevdiğim günlerinden biri Burak Yamantürk’ün doğum günü! Birlikte görüyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz, tartışıyoruz, beğeniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz, yaşıyoruz ve büyüyoruz. Seni çok seviyorum Burak! İyi ki doğmuşsun! Nice huzurlu senelere!
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AYRILIK İDDİALARI YALAN ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde bir kafede Oğulcan Engin ile yakınlaştığı iddia edilen Leyla Feray geceye oyuncu sevgilisi Serhat Teoman’la katıldı. Çift kameralara güler poz verdi.
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Berrak ile Birkan bir arada!
Geçtiğimiz aylarda ayrılan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokulu, arkadaşları Burak Yamantürk’ün doğum günü partisinde bir araya geldi. İkilinin arasında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.