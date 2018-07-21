Bu okuldan iki başbakan, yirmi iki bakan çıktı

Geçmişi 1888 yıllara dayanan İzmir'deki tarihi Atatürk Lisesi, eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu, eski Genelkurmay Başkanlarından Kazım Orbay, Türk edebiyatına değerli eserler kazandıran Necati Cumalı ve Salah Birsel gibi isimlerin yanı sıra iki başbakan, 22 bakan ve sayısız devlet adamı yetiştirdi. Aynı zamanda birçok sanatçı ve milletvekiline eğitim veren okul, yeni neslin gözdesi haline geldi.
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