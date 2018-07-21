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    Bu okuldan iki başbakan, yirmi iki bakan çıktı

    Geçmişi 1888 yıllara dayanan İzmir'deki tarihi Atatürk Lisesi, eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu, eski Genelkurmay Başkanlarından Kazım Orbay, Türk edebiyatına değerli eserler kazandıran Necati Cumalı ve Salah Birsel gibi isimlerin yanı sıra iki başbakan, 22 bakan ve sayısız devlet adamı yetiştirdi. Aynı zamanda birçok sanatçı ve milletvekiline eğitim veren okul, yeni neslin gözdesi haline geldi. 

    İHA
    21.07.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:
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    Bu okuldan iki başbakan, yirmi iki bakan çıktıNext

    İzmir'deki tarihi Atatürk Lisesi, adeta tarihe meydan okuyor. Kuruluşu 1888 yıllara dayanan okul, yeni kurulduğu dönemde İzmir Mekteb-i Sultani adı ile eğitime başladı.

    Etiketler: izmir atatürk lisesi , mezun

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