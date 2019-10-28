Herkes merak ediyor... Burada yapılıyor! 94 yıldır cebimize giriyor

ESENYURT'ta yola tükürenlere tepki gösteren kişi, feci şekilde dövüldü. Saldırganlardan biri araya girmek isteyen kadına da yumruk atarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Soğuk havalar ile beraber hava kirliliğinin ve sigara içiminin artması öksürük şikayetlerini arttırdı. Mevsim geçişi ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışında da bir yoğunluk yaşanıyor. Soğuk algınlığının en temel belirtilerinden öksürükten muzdarip vatandaşlar da öksürüğü geçirecek yöntemleri araştırıyor. Peki, öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir?