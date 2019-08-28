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Burada oturan sevgilisinden ayrÄ±lÄ±yor: 1 milyon düÅŸürdü hala satamadÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu 2014 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve sonradan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikaneyi bir tÃ¼rlÃ¼ satamÄ±yor. FiyatÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir indirim yaptÄ±ÄŸÄ± halde gÃ¶rkemli malikane hala yeni sahibini bulamadÄ±.

BACKGRID UK

HÃ¼rriyet Haber
28.08.2019 - 12:51 | Son GÃ¼ncelleme:
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Burada oturan sevgilisinden ayrÄ±lÄ±yor: 1 milyon dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ hala satamadÄ±Next

Rol aldÄ±ÄŸÄ± The Big Bang Theory adlÄ± diziyle tanÄ±nan Kaley Cuoco, Los Angeles'ta Ã¼nlÃ¼lerin birbirine komÅŸu olduÄŸu pahalÄ± ve gÃ¶zde Tarzana bÃ¶lgesindeki malikanesini bir tÃ¼rlÃ¼ elinden Ã§Ä±karamadÄ±. Kaley Cuoco'nun ilk eÅŸi Ryan Sweeting ile evlendikten bir yÄ±l sonra 2014'te satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± malikane, pahalÄ± konutlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Mullholand Park'a yakÄ±n bir bÃ¶lgede bulunuyor.

BACKGRID UKÂ

Etiketler: Khloe Kardashian , lamar odom , kaley cuoco

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