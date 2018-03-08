Burada mantı yemediyseniz mantı yedim demeyin...

Mantı, çoğu kişinin en sevdiği yemeklerin başında geliyor. Akla da mantı deyince ilk Kayseri geliyor. Ancak iyi mantı yemek için ille de Kayseri’ye gitmenize gerek yok. İşte Türkiye'nin dört bir yanında lezzetli mantılar yiyebileceğiniz mekânlar...
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