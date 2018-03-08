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Burada mantı yemediyseniz mantı yedim demeyin...

Çoğu kişinin en sevdiği yemekler arasında yer alan mantıyı doğru yerde yemek önemli. İşte en lezzetli mantıları yiyebileceğiniz adresler...

Hürriyet Haber
08.03.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:
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Burada mantı yemediyseniz mantı yedim demeyin...Next

Mantı, çoğu kişinin en sevdiği yemeklerin başında geliyor. Akla da mantı deyince ilk Kayseri geliyor. Ancak iyi mantı yemek için ille de Kayseri’ye gitmenize gerek yok. İşte Türkiye'nin dört bir yanında lezzetli mantılar yiyebileceğiniz mekânlar...

Etiketler: mantıcılar , mantı yiyebileceğiniz yerler , mantı yenilecek yerler

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