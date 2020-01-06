MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBunu mu giydin sevgilim! Altın Küre kırmızı halısından renkli anlar
GeriMagazin Bunu mu giydin sevgilim! Altın Küre kırmızı halısından renkli anlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 01:40, /

Bunu mu giydin sevgilim! Altın Küre kırmızı halısından renkli anlar

Bu yıl 77'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre (Golden Globes) ödüllerinde heyecan dorukta. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri bu gece Los Angeles'taki Beverly Hilton'da düzenlenen törenle dağıtılıyor. İşte kırmızı halıdan objektiflere takılanlar.

AFP, AP, REUTERS

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kırmızı halının en ilgi çekici anlarından birine de iki sevgili Rooney Mara ve Joaquin Phoenix damga vurdu. Ünlü çift, kırmızı halıda fotoğrafçılara böyle ilginç bir şekilde poz verdi.

2

Rooney Mara

3

Joaquin Phoenix

4

Sinemanın en yakışıklı James Bond'u Piernce Brosnan da tüm ailesiyle kırmızı halıdaydı. Brosnan'a gecede eşi Keely Shaye Smith'in yanı sıra iki oğlu Paris ve Dylan da eşlik etti. İki genç adalı sevgilileri de yalnız bırakmadı.

5

Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor.

6

Çiftin iki oğlu Paris (en solda) ve Dylan da geceye sevgilileriyle birlikte katıldı.

7

Altın Küre'de gelenek olarak her yıl bir ünlünün çocuğu ya da çocukları sunucu olarak görev alıyor. Bu yıl bu görev için Brosnan kardeşler seçildi.

8

Gecenin konukları da kırmızı halıda boy göstermeye başladı. İşte kırmızı halıdan renkli görüntüler.

9

A.J. Gibson

10

Billy Bush ve Jennifer Lahmer

11

Jeannie Mai

12

Jonathan Bennet

13

Lili Milan

14

Natalie Morales

15

Renee Bargh

16

Sofia Carson

17

Sofia Carson

18

Ryan Seacrest

19

Kristin Cavallari

20

Greta Gerwig bu yılın en iddialı filmlerinden biri olan Küçük Kadınlar (Little Women) ile konuşuldu.

21

Joe Alwyn

22

Julia Butters

23

Nina Parker

24

Christina Applegate

25

Winnie Harlow

26

Kit Harington ve Rose Leslie

27

Ellen de Generes geceye eşi Portia de Rossi ile katıldı.

28

Gufu Mbatha Raw

29

Margareth Qualley

30

Margot Robbie

31

Ramy Youssef

32

Tiffany Haddish

33

Sofia Vergara ve Joe Manganiello

34

Olivia Colman ve Tobias Menzie

35

Pedro Almodovar

36

Elton John

37

Jennifer Aniston

38

Kathy Bates

39

Helen Mirren

40

Michelle Pfeiffer

41

Jason Bateman ve Amanda Anka

42

Jodie Comer

43

Moly Simms

44

Phoebe Waller Bridge

45

Rachel Brosnahan

46

Ramy Malek ve Lucy Boynton

47

Zoe Kravitz

48

Cate Blanchett, kelebeği andıran kıyafetiyle ilgi çekti.

49

Kırmızı halıda sık sık deneysel tasarımlar giyen Blanchett bu yıl da kuralını bozmadı.

50

Glen Close

51

Isla Fisher

52

Jennifer Lopez'in kıyafeti sosyal medyada hediye paketine benzetildi.

53

Lopez'e nişanlısı Alex Rodriguez eşlik etti.

54

Kerry Washington gecenin en cüretlar kıyafetlerinden birini giydi.

55

Rachel Weisz

56

Shailene Woodley

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi