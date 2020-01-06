Bunu mu giydin sevgilim! Altın Küre kırmızı halısından renkli anlar
Bu yıl 77'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre (Golden Globes) ödüllerinde heyecan dorukta. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri bu gece Los Angeles'taki Beverly Hilton'da düzenlenen törenle dağıtılıyor. İşte kırmızı halıdan objektiflere takılanlar.
AFP, AP, REUTERS
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Kırmızı halının en ilgi çekici anlarından birine de iki sevgili Rooney Mara ve Joaquin Phoenix damga vurdu. Ünlü çift, kırmızı halıda fotoğrafçılara böyle ilginç bir şekilde poz verdi.
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Rooney Mara
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Joaquin Phoenix
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Sinemanın en yakışıklı James Bond'u Piernce Brosnan da tüm ailesiyle kırmızı halıdaydı. Brosnan'a gecede eşi Keely Shaye Smith'in yanı sıra iki oğlu Paris ve Dylan da eşlik etti. İki genç adalı sevgilileri de yalnız bırakmadı.
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Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor.
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Çiftin iki oğlu Paris (en solda) ve Dylan da geceye sevgilileriyle birlikte katıldı.
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Altın Küre'de gelenek olarak her yıl bir ünlünün çocuğu ya da çocukları sunucu olarak görev alıyor. Bu yıl bu görev için Brosnan kardeşler seçildi.
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Gecenin konukları da kırmızı halıda boy göstermeye başladı. İşte kırmızı halıdan renkli görüntüler.
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A.J. Gibson
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Billy Bush ve Jennifer Lahmer
11
Jeannie Mai
12
Jonathan Bennet
13
Lili Milan
14
Natalie Morales
15
Renee Bargh
16
Sofia Carson
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Sofia Carson
18
Ryan Seacrest
19
Kristin Cavallari
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Greta Gerwig bu yılın en iddialı filmlerinden biri olan Küçük Kadınlar (Little Women) ile konuşuldu.
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Joe Alwyn
22
Julia Butters
23
Nina Parker
24
Christina Applegate
25
Winnie Harlow
26
Kit Harington ve Rose Leslie
27
Ellen de Generes geceye eşi Portia de Rossi ile katıldı.
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Gufu Mbatha Raw
29
Margareth Qualley
30
Margot Robbie
31
Ramy Youssef
32
Tiffany Haddish
33
Sofia Vergara ve Joe Manganiello
34
Olivia Colman ve Tobias Menzie
35
Pedro Almodovar
36
Elton John
37
Jennifer Aniston
38
Kathy Bates
39
Helen Mirren
40
Michelle Pfeiffer
41
Jason Bateman ve Amanda Anka
42
Jodie Comer
43
Moly Simms
44
Phoebe Waller Bridge
45
Rachel Brosnahan
46
Ramy Malek ve Lucy Boynton
47
Zoe Kravitz
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Cate Blanchett, kelebeği andıran kıyafetiyle ilgi çekti.
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Kırmızı halıda sık sık deneysel tasarımlar giyen Blanchett bu yıl da kuralını bozmadı.
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Glen Close
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Isla Fisher
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Jennifer Lopez'in kıyafeti sosyal medyada hediye paketine benzetildi.
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Lopez'e nişanlısı Alex Rodriguez eşlik etti.
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Kerry Washington gecenin en cüretlar kıyafetlerinden birini giydi.