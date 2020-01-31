Bulgaristan’daki grip salgını Edirne esnafını vurdu

Ondan dolayı bugün pazardayız ve alış veriş yapıyoruz" dedi. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Eren Tungay ise, "Alışveriş ve gezmek için geldik. Şu ana kadar Yunanistan'da 1 kişi ölmüş diye duyduk ama Bulgaristan'da daha fazla. En son duyduğumuza göre 135 kişi yakalanmış. Ama grip salgını bizi etkilemedi ve bugün alışverişe geldik" diye konuştu.