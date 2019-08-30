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Haberler >Ekonomi>Bulgaristan yavaş yapınca kuyruk 9 kilometreyi buldu! Binlerce araç otoparkı doldurdu

Bulgaristan yavaş yapınca kuyruk 9 kilometreyi buldu! Binlerce araç otoparkı doldurdu

YAZ tatillerini Türkiye’de geçirip yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule ve İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu. Gurbetçiler Kapıkule’de 1750 araçlık otopark alanını doldururken İpsala Sınır Kapısı’nda ise 9 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
30.08.2019 - 16:52 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan yavaş yapınca kuyruk 9 kilometreyi buldu Binlerce araç otoparkı doldurduNext

Karayolu ile Türkiyeye gelen gurbetçiler, izinlerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı ile Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Etiketler: gurbetçi , haberler

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Bulgaristan yavaş yapınca kuyruk 9 kilometreyi buldu! Binlerce araç otoparkı doldurdu

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