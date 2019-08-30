Haberler >Ekonomi>Bulgaristan yavaş yapınca kuyruk 9 kilometreyi buldu! Binlerce araç otoparkı doldurdu
Bulgaristan yavaş yapınca kuyruk 9 kilometreyi buldu! Binlerce araç otoparkı doldurdu
YAZ tatillerini Türkiye’de geçirip yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule ve İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu. Gurbetçiler Kapıkule’de 1750 araçlık otopark alanını doldururken İpsala Sınır Kapısı’nda ise 9 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.
Karayolu ile Türkiyeye gelen gurbetçiler, izinlerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı ile Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
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