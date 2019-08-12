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Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar!

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir otelde sahne aldı. Sahneye çıkarken müziği giren orkestraya çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar” diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

İHA
12.08.2019 - 12:16 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoyu çıldırtan olay: Aptal bunlarNext

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir otelde sahne aldı. Sahneye çıkarken müziği giren orkestraya çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar” diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

Etiketler: Bülent Ersoy konser , Bülent Ersoy yemek

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