Bugünkü son depremler! 12 Ocak dün gece deprem mi oldu?

KTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: Orta Marmara'nın beklenen olağan depremlerinden biri meydana geldi. Şu an itibariyle olağanüstü bir durum yok. Buradaki fayın özelliğinden dolayı çok uzun süre bir enerji birikmiyor, biriken enerji de bu ölçülerdeki nispeten küçük depremlerle boşalıyor. Orta Marmara'daki tarihsel veriler ve son 20 yıldan beri Marmara'da yapılan jeolojik çalışmalarda bunu gösteriyor. En son bu bölgede meydana gelen ve İstanbul'u korkutan sarsıntı da bu nitelikteydi. Bu bölgede fayın üstten 8-10 km'lik kısmı kısmen kilitli ve kabuğu çok zayıf, alt kısmı ise rahatlıkla hareket edebiliyor. Depremde kabuktaki bu zayıf kısımda meydana geliyor.