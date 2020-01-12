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Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 09:22, /

Bugünkü son depremler! 12 Ocak dün gece deprem mi oldu?

Son depremler, 12 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Önceki gün Marmara Denizi'nde meydana gelen son depremlerin ardından kısa süreli panik yaşayan birçok vatandaş, 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorularına cevap aramaya başladı. Dün gece de artçıları hissedilen deprem, sabah saatlerinde de gözlendi. 12 Ocak Pazar günü son depremler listesinde hangi iller yer alıyor? İşte, Kandilli Rasathanesinden alınan son depremler listesi ve dün gece deprem oldu mu sorusunun cevabı

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Son depremler listesi, İstanbul'da hissedilen Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Bölgede yaşayan veya yakınları tarafından araştırılan 12 Ocak son depremler listesi, Marmara Denizi, Akdeniz, Denizli, Bingöl, Çanakkale ve Balıkesir'de yaşanan depremlere yer veriyor. Peki, bugün nerede deprem oldu ve dün gece deprem oldu mu? İşte, Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre vatandaşları yakından ilgilendiren bazı bilgiler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:11:07 40.8890 28.3335 6.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
07:54:45 40.8995 28.1893 8.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
07:45:38 38.6110 40.8755 9.4 -.- 2.1 -.- GEYIKDERE-GENC (BINGOL)
06:29:55 36.4407 28.7155 12.5 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
06:08:29 36.4982 28.6958 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:47:45 40.9035 28.1915 15.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
05:46:20 37.8228 29.6343 5.0 -.- 1.6 -.- BOZKURT (DENIZLI)
04:29:05 40.7065 27.3735 9.6 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:28:24 39.6358 26.4435 5.2 -.- 1.3 -.- SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
03:24:24 39.6677 28.5448 10.6 -.- 1.3 -.- UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
03:15:17 40.8743 28.2563 9.2 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
02:01:48 36.9518 27.5847 7.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:00:01 36.9485 27.5285 6.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:41:14 38.8237 26.9950 13.9 -.- 1.6 -.- ALIAGA (IZMIR)
00:43:56 37.8655 29.6000 7.2 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
00:14:54 40.7253 27.4245 7.3 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
00:07:57 40.6982 27.3350 4.6 -.- 1.2 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)

Son depremlerle ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2SON DEPREMLER SONRASI VALİLİKTEN AÇIKLAMA

SON DEPREMLER SONRASI VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğünde deprem sonrası ihbar hatlarından herhangi bir can ve mal kaybı ile yaralanma ihbarı gelmediğini ve bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelen deprem sonrasında valilik koordinasyonunda AFAD'a bağlı 26 çalışma grubunun bütün yetkililerinin AFAD Hasdal Merkezi'nde acil bir şekilde toplandığı ve değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerine şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediği aktarılan açıklamada, "Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. İstanbul'umuza geçmiş olsun." denildi.

3AFADDAN MARMARA DENİZİNDEKİ DEPREM FIRTINASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'DAN MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM FIRTINASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 16:37'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Marmara Denizi'nde yaşanan 40 civarında depreme dikkatler toplandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir" denildi.

Marmara Denizi'nde dün sabah saat 05:00'dan sonra 40'ın üzerinde deprem yaşandı. Depremin merkezi ise Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarıydı. Şarköy'ün Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri açıklarında depremler meydana gelmişti.

4KTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ:

KTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ:

Orta Marmara'nın beklenen olağan depremlerinden biri meydana geldi. Şu an itibariyle olağanüstü bir durum yok. Buradaki fayın özelliğinden dolayı çok uzun süre bir enerji birikmiyor, biriken enerji de bu ölçülerdeki nispeten küçük depremlerle boşalıyor. Orta Marmara'daki tarihsel veriler ve son 20 yıldan beri Marmara'da yapılan jeolojik çalışmalarda bunu gösteriyor. En son bu bölgede meydana gelen ve İstanbul'u korkutan sarsıntı da bu nitelikteydi. Bu bölgede fayın üstten 8-10 km'lik kısmı kısmen kilitli ve kabuğu çok zayıf, alt kısmı ise rahatlıkla hareket edebiliyor. Depremde kabuktaki bu zayıf kısımda meydana geliyor.

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