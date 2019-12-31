Gündem Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 15:48 , / 31 Aralık 2019 - 15:48

Bugün yarım gün mü? Yılbaşı öncesi 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi?

Bugün yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu, 31 Aralık günü için ek mesai durumunun olup olmadığını merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 31 Aralık yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, yılbaşı öncesi çalışmalarına karşılık mesai formu doldurabilecek. Peki, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil olarak mı geçiyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler