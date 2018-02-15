Bugün sınır...

Tamer Karadağlı, Yavuz Bingöl, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Erhan Yazıcıoğlu'nun aralarında bulunduğu tiyatrocu ve şarkıcılar bugün Mehmetçiğe destek için Hatay'daydı...
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