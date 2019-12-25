Bugün İstanbul... Yunanistan Dışişleri Bakanı da katıldı

Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi Georgiy Sergeev, "Aziz Nikolaos sadece Ortodoksların, Katoliklerin, Hristiyanların değil, tüm insanlığın ortak değeri ve koruyucusudur. Herkesin yardımcısıdır. Denizcilerin, çocukların koruyucusudur. Bugün onun mekanında, başta Aziz Nikolaos'a, insanlığın mutluluğu, dünya barışı, savaşların sona ermesi, dünyada açlık çeken insanlara yardım elinin uzanması, insanlığın en büyük belası olan terörün sona ermesi için, insanlığın mutluluğu, Türkiye- Rusya dostluğu, 3 yıl önce, bir 19 Aralık günü elim bir terör vakası sonrası yaşamını yitiren ülkemizin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için dua ettik. Onu, bu yüce mekanda bir kez daha andık. Bize bu yüce mekanda bu ayin olanağını sağlayan Türk makamlarına, bizi her seferinde hoşgörüyle karşılayan, bağrına basan Demrelilere teşekkür ediyoruz. Unutmayınız ki Aziz Nikolaos herkesin yardımcısıdır. Yeter ki sizin kalbiniz temiz olsun. Bizim dualarımızla Türkiye- Rusya dostluğu, iki ülke arasındaki bağlar daha da büyüyecek, gelişecek" dedi.