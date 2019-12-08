Bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak?

Soğuyan havalarla birlikte yurdun bazı bölgelerinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Henüz karın yüzünü göstermediği İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da kar yağışı haberlerini yakından takip ediyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminin paylaştı. 8 Aralık tarihli hava durumu tahminine göre, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak, önümüzdekş günlerde İstanbul'da kar yağışı olacak mı?
2
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3
Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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Havaların git gide soğuduğu ve 8 Aralık Pazar günü yağışların beklendiği İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.