Bugün flört yarın eş olur

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile daha önce İngiltere’de tanıştıklarını söyleyen Hülya Avşar, “Ben zaten Zehra, Londra’da okurken tanışıyordum. Hepsi çok tatlı çocuklar, oh tadını çıkarsınlar, gezsinler tozsunlar” dedi.
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