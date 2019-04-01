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Bugün flört yarın eş olur

Hülya Avşar, kızı Zehra’nın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Tarabya’daki Kıyı Balık’ta bir araya geldi.

Behlül AYDIN
01.04.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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Bugün flört yarın eş olurNext

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile daha önce İngiltere’de tanıştıklarını söyleyen Hülya Avşar, “Ben zaten Zehra, Londra’da okurken tanışıyordum. Hepsi çok tatlı çocuklar, oh tadını çıkarsınlar, gezsinler tozsunlar” dedi.

Etiketler: ZEHRA ÇİLİNGİRĞLU

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