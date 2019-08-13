Bugün de market arabası kullanayım

31 yaşındaki şarkıcı bir arkadaşı ve korumaları eşliğinde marketin reyonları arasında dolaşıp alışveriş yaptı. Kasada sıra bekleyen ve ödemesini yapan Rihanna, daha sonra birlikte alışveriye çıktığı grupla birlikte marketin içindeki restoranda pizza yedi.
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