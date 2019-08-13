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Bugün de market arabası kullanayım

600 milyon dolar servete sahip olan ünlü şarkıcı Rihanna, önceki gün Los Angeles'ta bir markette görüntülendi.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
13.08.2019 - 09:53 | Son Güncelleme:
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Bugün de market arabası kullanayımNext

31 yaşındaki şarkıcı bir arkadaşı ve korumaları eşliğinde marketin reyonları arasında dolaşıp alışveriş yaptı. Kasada sıra bekleyen ve ödemesini yapan Rihanna, daha sonra birlikte alışveriye çıktığı grupla birlikte marketin içindeki restoranda pizza yedi.

BACKGRID USA

Etiketler: market , rihanna robyn fenty

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