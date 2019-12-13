Bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saati Diyanet tarafından yayınlandı
13 Aralık Cuma namazı saati erken saatlerden itibaren merak konusu oldu. Namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen pek çok vatandaş, ‘Cuma namazı saati kaçta?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Cuma hutbesini vatandaşlarla paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı saati bilgisini de resmi sayfası üzerinden yayımladı. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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Her hafta olduğu gibi bu haftanın da en merak edilen konularından biri Cuma namazı saati oldu. İkamet ettikleri veya bulundukları ilin cuma namazı saatini öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden namaz saati araştırması yapıyor. Cuma namazı saatleri Türkiye’nin 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta?
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İCUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz takvimine göre, başta büyükşehirler olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatini derledik:
13 Aralık cuma namazı İstanbul'da 13:03'te, Ankara'da 12:47'de, İzmir'de 13:10'da Bursa'da 13:03'te kılınacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı 13 Aralık tarihli cuma namazı saatlerini paylaştı.
Başkanlığın resmi sayfasındaki "dünya namaz vakitleri" sayfasından ikamet ettiğiniz il ve ilçeyi seçerek cuma namazı saati bilgisini edinebilirsiniz.
1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi. 2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. 3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu. 4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi. 5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. 6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. 7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne. 8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune. 9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune. 10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune. 11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.