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    Bugün Ankara

    Renkli görüntülere sahne oldu.

    AA
    25.05.2019 - 18:13 | Son Güncelleme:
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    Bugün AnkaraNext

    Ankara Comics and Art Festivali", başkentli çizgi roman tutkunlarına kapılarını açtı.Bilkent Center'de düzenlenen festivalde çizgi severler, farklı yayınevlerinin çizgi romanlarına ulaşma, kendi çizgi karakterini yaratma, çizerlerin söyleşilerine katılma, sevdikleri çizgi romanların eski basımlarına ulaşma ve grafiti yapma imkanı buldu.

    Etiketler: ankara , Ankara Comics and Art Festival , festival , son dakika haberler

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