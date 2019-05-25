Bugün Ankara

Ankara Comics and Art Festivali", başkentli çizgi roman tutkunlarına kapılarını açtı.Bilkent Center'de düzenlenen festivalde çizgi severler, farklı yayınevlerinin çizgi romanlarına ulaşma, kendi çizgi karakterini yaratma, çizerlerin söyleşilerine katılma, sevdikleri çizgi romanların eski basımlarına ulaşma ve grafiti yapma imkanı buldu.
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