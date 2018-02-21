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    Bugün Afrin'e uğurlandılar

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor.

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:
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    Bugün Afrine uğurlandılarNext

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor.

    Etiketler: Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika

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