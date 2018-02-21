Bugün Afrin'e uğurlandılar

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor.
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