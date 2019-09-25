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    'Bücür' zor durumda

    El Chapo (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın Meksikalı yetkililere mektup yazdığı ortaya çıktı.

    Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    25.09.2019 - 00:32 | Son Güncelleme:
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    Bücür zor durumdaNext

    Meksika'daki iki ayrı yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmayı başaran uyuşturucu baronu geçtiğimiz yıllarda yakalanmış ve Meksika, 2017’de idam cezası verilmemesi koşulu ile "El Chapo"nun ABD'ye iadesini kabul etmişti.

    Etiketler: abd , hapishane
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