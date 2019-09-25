'Bücür' zor durumda

Meksika'daki iki ayrı yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmayı başaran uyuşturucu baronu geçtiğimiz yıllarda yakalanmış ve Meksika, 2017’de idam cezası verilmemesi koşulu ile "El Chapo"nun ABD'ye iadesini kabul etmişti.
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