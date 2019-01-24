Ä°ngiliz kraliyet ailesine gelin gittiÄŸinden beri ilgi odaÄŸÄ±nda olan hatta Kate Middleton ile bu yÃ¼zden aralarÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Meghan Markle'a dair yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.
Daha Prens Harry ile niÅŸanlarÄ± aÃ§Ä±klanmadan Ã¶nce milyonlarca Ã§ift meraklÄ± bakÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerinde toplayan Markle, uzmanlara gÃ¶re gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu kadar ilgiden son derece memnun. Hatta ilgiyi diri tutabilmek iÃ§in elinden geline ardÄ±na koymamaya da kararlÄ±.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.