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Bu yüzden sürekli karnÄ±nÄ± tutuyormuÅŸ

Ä°ngiliz kraliyet ailesine gelin gittiÄŸinden beri ilgi odaÄŸÄ±nda olan hatta Kate Middleton ile bu yÃ¼zden aralarÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Meghan Markle'a dair yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
24.01.2019 - 15:01 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bu yÃ¼zden sÃ¼rekli karnÄ±nÄ± tutuyormuÅŸNext

Daha Prens Harry ile niÅŸanlarÄ± aÃ§Ä±klanmadan Ã¶nce milyonlarca Ã§ift meraklÄ± bakÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerinde toplayan Markle, uzmanlara gÃ¶re gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu kadar ilgiden son derece memnun. Hatta ilgiyi diri tutabilmek iÃ§in elinden geline ardÄ±na koymamaya da kararlÄ±.

BACKGRID UKÂ 

Etiketler: prens harry , kraliyet ailesi

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