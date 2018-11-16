Bu yöntemler fatura düşürüyor

HAVALARIN soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.
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