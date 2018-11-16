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Bu yöntemler fatura düşürüyor

HAVALARIN soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı.

İSTANBUL-(DHA) FOTO: Hurriyet.com.tr-Google Ücretsiz içerikler
16.11.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:
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Bu yöntemler fatura düşürüyorNext

HAVALARIN soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.

Etiketler: Isıtma , Tasarruf , Soğutma , haberler

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