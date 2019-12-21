Bu yılki hediyem

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. En romantik anlarını sevenleriyle paylaşan ünlü çiftler birbirlerine olan aşklarını yazdıkları mesajlarda dile getiriyor. İşte ünlü çiftlerin Instagram'da paylaştığı ve çok konuşulan o özel paylaşımları.