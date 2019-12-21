Ünlü şarkıcı sırt kaslarıyla hayranlarına şov yaptı.
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Birkaç ay önce gösterişli bir düğünle evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'dan yeni yıl pozu.
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25 yaşındaki Bieber, eşi Hailey Baldwin Bieber ile birlikte çekilen bir pozunu "Bu yılki hediyem Hailey Bieber" notuyla paylaştı. Sırt kaslarını ve dövmelerini de gözler önüne seren Justin Bieber'ın takipçileri poza beğeni ve yorum yağdırdı.
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Gösteri dünyasının bazı ünlüleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. En romantik anlarını sevenleriyle paylaşan ünlü çiftler birbirlerine olan aşklarını yazdıkları mesajlarda dile getiriyor. İşte ünlü çiftlerin Instagram'da paylaştığı ve çok konuşulan o özel paylaşımları.
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Arzum Onan'ın eşi Mehmet Aslantuğ'la birlikte çekip paylaştığı bu poz hayranlarından büyük beğeni aldı.
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın bu pozu hayranları tarafından "nazar değmesin size" şeklinde yorum yağmuruna tutulmuştu.
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Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'e olan sevgilisi bu pozunu "Benim canım" notuyla paylaşarak gösterdi.
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Hakan ve Gizem Hatipoğlu ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden.
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Kenan Ece ile Canan Ergüder'in birlikte olduğu da bu pozla ortaya çıkmıştı.
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Bir dönem gelen eleştiriler karşısında çok sinirlenen Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabındaki tüm pozları silmişti. Daha sonra Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in doğum gününü bu pozu paylaşmıştı
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Mustafa Üstündağ ve eşi Ecem Üstündağ'ın bu pozu da çok konuşulmuştu.
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bir kış sabahı sevgi dolu bir poz.
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Pelin Karahan, bu paylaşımında eşi Bedri Güntay'a olan aşkını dile getirdi.
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Pelin Karahan, kocası Bedri Güntay ile çektiği bu pozunu kalp işareti eşliğinde paylaştı.
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Saadet Işıl Aksoy da eşi Pamir Kıraner'le çekilen bu pozunda "Seni seviyorum, çünkü bütün evren seni bulmama yardım etti" notunu yazdı.
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Tarkan'ın eşi Pınar Dilek'le verdiği bu 14 Şubat pozu çok konuşulmuştu.
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Tarkan evlilik yıldönümünde de "can Pınar'ım" dediği eşiyle birlikte çektiği videoyu paylaşmıştı.
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Şahan Gökbakar ikinci evlilik yıldönümünde paylaştığı bu pozunda eşini ne kadar sevdiğini uzun uzun ifade etmişti.
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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı olarak tanınan Ayşecan Tatari bir süre önce evlendiği eşiyle flört ettiği dönemde bu pozunu paylaşıp takipçilerine aşık olduğunu duyurmuştu.
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Evlendikleri gün eşi Edip Tepeli de bu pozu "taze Tepeli" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.