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Bu yıl iyi para yatıracağımız 6 moda trendi

Yeni yıl için kararlar alındı ve yılın ilk günlerinde bu kararları uygulamak için hâlâ çok motivesiniz. Ancak bu kararları uygularken moda yine sizin en büyük destekçiniz olacak çünkü kendimizi iyi hissetmek için ona hepimizin ihtiyacı var. O halde bu sene hepimizin iyi hissetmek için gözümüzü hiç kırmadan maaşımızı yatıracağımız trendlere gelin birlikte bakalım.

Kaynak: Doğan Burda
24.01.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:
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Büyük küpelerNext

Büyük küpeler

Dikkat! 2018’in en büyük trend alarmı büyük küpelerle çalıyor. Öyle büyük derken ciddiye almazlık yapmayın. Bayağı bir büyük, neredeyse bir kapı tokmağı kadar büyük ihtişamlı küpelerden bahsediyoruz. İlk başta çok abartılı gelebilir ama zamanla alışacaksınız.

Etiketler: 2018 modası , kadın modası , kadın giyim trendleri

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