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Bu yıl asla yapmamanız gereken 5 moda hatası

Bu yılın en önemli kararlarından biri de geçmişte yaptığımız moda hatalarını bu yıl yapmamak olsun. Çünkü moda size neşe veren ve özgürleştiren bir şey olmalı ve hayatınıza getirdiği bu değişikliklerle sizi mutlu etmelidir. Motivasyonunuzu kaybetmenize neden olmak ve hayatınızda herhangi bir anlamda olumsuzluk yaratmak onun işi değildir. Bu nedenle siz de kararlarınızı alırken geçmiş hatalardan ders almalı ve tekrar etmemelisiniz. İşte bu hatalardan bazıları...

Kaynak: Doğan Burda
15.01.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:
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Kıyafetlerimizi başkalarının kıyafetleriyle karşılaştırmakNext

Kıyafetlerimizi başkalarının kıyafetleriyle karşılaştırmak

Çoğumuz etrafımızdaki insanların nasıl giyindiğini çevremizden ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Mantıklı olmak ve zaman zaman küçük ilhamlar almak için bu oldukça makul bir yöntemdir. Ancak karşınızdaki insanlara bakıp kendinizi karşılaştırmak sizi sadece kötü hissettirir. Unutmayın, hepimiz farklıyız ve bu farklılığı seviyoruz.

Etiketler: moda hataları , kadın giyimi , 2018

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