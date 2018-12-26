Bu yaza hazır olun! En iyiler belli oldu: Türkiye'den bir yer listede

Boracay: Filipinler: Filipinler'de bir ada olan Boracay'daki en popüler plaj olan White Beach, gün batımı manzarası ile seviliyor. Kısa bir kapanma süresi boyunca, plajlar restore edildi ve o zamandan beri dünya çapında beğeni topladı.
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