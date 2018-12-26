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Haberler >Ekonomi>Bu yaza hazır olun! En iyiler belli oldu: Türkiye'den bir yer listede

Bu yaza hazır olun! En iyiler belli oldu: Türkiye'den bir yer listede

Insider dünyanın en iyilerini turistlerin yorumlarıyla seçti. Türkiye'den bir yer listeye girdi. Bu yaz için tatil planı düşünenlere fikir olacak o liste...

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:
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Bu yaza hazır olun En iyiler belli oldu: Türkiyeden bir yer listedeNext

Boracay: Filipinler: Filipinler'de bir ada olan Boracay'daki en popüler plaj olan White Beach, gün batımı manzarası ile seviliyor. Kısa bir kapanma süresi boyunca, plajlar restore edildi ve o zamandan beri dünya çapında beğeni topladı.

Etiketler: plaj , deniz , turizm , haberler

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