BU YAZ ÇIKAN EN İYİ 10 KİTAP

Deniz, güneş, kum; bir de güzel kitap... Mevsimin koşturması içinde sayfalara gömülüp başka dünyalara açılmak isteyenler için birçok yeni alternatif var. Bu hafta jürimiz yaz aylarında raflarda yerini almış en iyi 10 kitabı seçti. -Jüri- Doğan Hızlan - Eleştirmen, Hürriyet Yayın Danışmanı İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni Erkan Aktuğ - Hürriyet Kitap Sanat editörü Bahar Çuhadar - Hürriyet Kitap Sanat editörü Burcu Aktaş - Hürriyet Cumartesi kitap yazarı Gülden Öktem - Milliyet Sanat editörü Şenay Aydemir - Posta Kitap Yayın Yönetmeni Emrah Kolukısa - Cumhuriyet Kültür Sanat Şefi
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