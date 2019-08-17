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BU YAZ ÇIKAN EN İYİ 10 KİTAP

Kitap yazarı ve kültür-sanat gazetecilerinden oluşan büyük jüri seçti.

Hürriyet Haber
17.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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BU YAZ ÇIKAN EN İYİ 10 KİTAPNext

Deniz, güneş, kum; bir de güzel kitap... Mevsimin koşturması içinde sayfalara gömülüp başka dünyalara açılmak isteyenler için birçok yeni alternatif var. Bu hafta jürimiz yaz aylarında raflarda yerini almış en iyi 10 kitabı seçti.
-Jüri-
Doğan Hızlan - Eleştirmen, Hürriyet Yayın Danışmanı
İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni
Erkan Aktuğ - Hürriyet Kitap Sanat editörü
Bahar Çuhadar - Hürriyet Kitap Sanat editörü
Burcu Aktaş - Hürriyet Cumartesi kitap yazarı
Gülden Öktem - Milliyet Sanat editörü
Şenay Aydemir - Posta Kitap Yayın Yönetmeni
Emrah Kolukısa - Cumhuriyet Kültür Sanat Şefi

Etiketler: yaz

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