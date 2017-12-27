Bu yaşta böyle kaslar!

Ünlüler dünyasında özel bir çaba harcayıp da yıllar boyu formunu koruyanların sayısı da erkeklerden daha fazla. Ama sinemanın öyle bir yıldızı var ki bütün erkek oyunculara örnek olacak gibi... Yaşı neredeyse 50'ye geldi ama yarı yaşındakileri bie kıskandıracak bir fiziksel görünüme sahip. Kim mi bu ünlü?
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