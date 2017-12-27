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Bu yaşta böyle kaslar!

Geçip giden yıllara meydan okuma konusunda genellikle kadın ünlüler ön plana çıkar. Belli bir yaşı geçtiği halde formunu koruyanlar özel bir ilgi görür hep.

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 10:32 | Son Güncelleme:
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Bu yaşta böyle kaslarNext

Ünlüler dünyasında özel bir çaba harcayıp da yıllar boyu formunu koruyanların sayısı da erkeklerden daha fazla. Ama sinemanın öyle bir yıldızı var ki bütün erkek oyunculara örnek olacak gibi... Yaşı neredeyse 50'ye geldi ama yarı yaşındakileri bie kıskandıracak bir fiziksel görünüme sahip. Kim mi bu ünlü?

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: mark wahlberg , rhea durham , barbados

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