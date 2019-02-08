Bu uygulamalar telefon ekranında yaptığınız her şeyi kaydediyor
iPhone sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor. Bu ekran kaydetme durumu uygulama dışında çalışmasa da uygulama içerisindeki her hareketinizin görülmesi anlamına geliyor. Örneğin uygulama içerisinde kredi kartı bilgilerinizi girdiyseniz bu bilgiler bile ekran görüntüsü yardımıyla alınmış oluyor.
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