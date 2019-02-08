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    Haberler >Teknoloji>Bu uygulamalar telefon ekranında yaptığınız her şeyi kaydediyor

    Bu uygulamalar telefon ekranında yaptığınız her şeyi kaydediyor

    iPhone sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor. Bu ekran kaydetme durumu uygulama dışında çalışmasa da uygulama içerisindeki her hareketinizin görülmesi anlamına geliyor. Örneğin uygulama içerisinde kredi kartı bilgilerinizi girdiyseniz bu bilgiler bile ekran görüntüsü yardımıyla alınmış oluyor.

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    08.02.2019 - 10:53 | Son Güncelleme:
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    Bu uygulamalar telefon ekranında yaptığınız her şeyi kaydediyorNext

    İşte telefonunuzda ekranınızı saniye saniye kaydeden, şifreleriniz dahil tüm fotoğraflarınızı gören o uygulamalar...

    Etiketler: telefon , teknoloji

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